أخضر المبارزة يحقق البرونزية الآسيوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حقق المنتخب السعودي للمبارزة، الأربعاء، الميدالية البرونزية لسلاح السايبر للشباب، في بطولة آسيا للناشئين والشباب، المنظمة في طشقند العاصمة الأوزبكية .

ومثّل الأخضر كل من علي البحراني وجاسر البكر وعبدالله المنسف ومحمد العمرو، حيث تجاوز نظيره الهندي في دور الـ8 بنتيجة 45-43، ليضيف الميدالية الثانية للسعودية في البطولة، بعد ذهبية حسين الطويل في منافسات «الفردي» لسلاح الأبيه.

ويختتم المنتخب السعودي، الخميس، مشاركته في البطولة بمنافسات سلاح الأبيه «الفرق» للسيدات، بمشاركة ندى عابد، وضي العميري، وفوزية الخيبري، كما يخوض المنتخب السعودي للرجال منافسات سلاح الشيش، ويمثله إبراهيم الهديب ومحمد الدخيل ومحمد راغب ومهدي القروص.

وعلى السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي للمبارزة عن تصنيف اللاعبين، حيث حصل حسين الطويل لاعب المنتخب السعودي على المركز الأول في آسيا والـ14 على العالم في سلاح الأبيه، بعد إحرازه ذهبية البطولة الآسيوية الحالية، فيما جاء عمر العكاس زميله في المركز الـ 34 عالمياً.