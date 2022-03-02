محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
حقق المنتخب السعودي للمبارزة، الأربعاء، الميدالية البرونزية لسلاح السايبر للشباب، في بطولة آسيا للناشئين والشباب، المنظمة في طشقند العاصمة الأوزبكية .
ومثّل الأخضر كل من علي البحراني وجاسر البكر وعبدالله المنسف ومحمد العمرو، حيث تجاوز نظيره الهندي في دور الـ8 بنتيجة 45-43، ليضيف الميدالية الثانية للسعودية في البطولة، بعد ذهبية حسين الطويل في منافسات «الفردي» لسلاح الأبيه.
ويختتم المنتخب السعودي، الخميس، مشاركته في البطولة بمنافسات سلاح الأبيه «الفرق» للسيدات، بمشاركة ندى عابد، وضي العميري، وفوزية الخيبري، كما يخوض المنتخب السعودي للرجال منافسات سلاح الشيش، ويمثله إبراهيم الهديب ومحمد الدخيل ومحمد راغب ومهدي القروص.
وعلى السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي للمبارزة عن تصنيف اللاعبين، حيث حصل حسين الطويل لاعب المنتخب السعودي على المركز الأول في آسيا والـ14 على العالم في سلاح الأبيه، بعد إحرازه ذهبية البطولة الآسيوية الحالية، فيما جاء عمر العكاس زميله في المركز الـ 34 عالمياً.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أخضر المبارزة يحقق البرونزية الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.