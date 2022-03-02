روسيا تنفي طردها للسفير الأميركي في موسكو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات نفت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الأربعاء) صحة ما تردد عن طرد روسيا السفير الأمريكي في موسكو. وقالت الوزارة: “إن أنباء طرد السفير الأمريكي في موسكو عارية عن الصحة، وإن إجراءات الرد على القرار الأمريكي بطرد دبلوماسيين روس من الأمم المتحدة قيد الدراسة”، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

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