محمد بن مسعود - الدمام - التوتر يتصاعد بين البلدين .. روسيا توجه صفعة موجعه لامريكا

اليمن السعيد : أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، طرد السفير الأمريكي لديها؛ ردًا على قرار واشنطن بطرد 13 دبلوماسيًا روسيًا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن “طرد واشنطن 12 دبلوماسيًا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك لن يمر بلا رد”.

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وأضافت “زاخاروفا” : إن “هذه الخطوة تصعيد متعمد ومثير للسخرية في مستوى العلاقات الروسية الأمريكية”.

وأكدت أن الخطوة الأمريكية هذه تمثل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة بالاتفاقية الدولية لمعايير استضافة الأمم المتحدة على أراضيها.