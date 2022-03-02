محمد بن مسعود - الدمام - التوتر يتصاعد بين البلدين .. روسيا توجه صفعة موجعه لامريكا
اليمن السعيد : أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، طرد السفير الأمريكي لديها؛ ردًا على قرار واشنطن بطرد 13 دبلوماسيًا روسيًا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن “طرد واشنطن 12 دبلوماسيًا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك لن يمر بلا رد”.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
وأضافت “زاخاروفا” : إن “هذه الخطوة تصعيد متعمد ومثير للسخرية في مستوى العلاقات الروسية الأمريكية”.
وأكدت أن الخطوة الأمريكية هذه تمثل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة بالاتفاقية الدولية لمعايير استضافة الأمم المتحدة على أراضيها.
كانت هذه تفاصيل خبر التوتر يتصاعد بين البلدين .. روسيا توجه صفعة موجعه لامريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.