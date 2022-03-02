محمد بن مسعود - الدمام - رائيس امريكي سابق يتوقع غزواً جديداً بين بلدين بسبب الإدارة الأمريكية!

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن الصين ستغزو تايوان، متوقعًا حدوث ذلك عاجلًا وليس آجلًا.

وقال “ترامب” في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية؛ ردًا على سؤال بشأن مدى اعتقاده بغزو الصين لتايوان: “إنهم سيفعلون ذلك لأنهم يرون مدى غباء إدارة الولايات المتحدة”.

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وأضاف الرئيس الأمريكي السابق في سياق حديثه عن الغزو الروسي لأوكرانيا ومدى غزو الصين لتايوان: “إنهم يرون أن قادتنا غير أكفاء، وبالطبع سيفعلون ذلك – هذا هو وقتهم”.

وانتقد “ترامب” طريقة تعامل إدارة بايدن مع الانسحاب من أفغانستان؛ قائلًا: إن الرئيس الصيني شي جين بينغ كان يأخذ إشارات من كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الموقف.