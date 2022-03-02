إزالة 7 آلاف م2 تعديات بحسينية مكة

مخططات عشوائية
وقال وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات الفرعية، المهندس عبدالله الزايدي، أن البلديات لن تتهاون في أداء واجبها بكل ما لديها من الإمكانات والفرق الميدانية، التي تعمل على مراقبة كافة المواقع والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر، مهيباً بالمواطنين عدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية، وعدم البناء بطرق مخالفة وحتى لا يكونوا عرضة للجزاءات، التى نص عليها النظام وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.
وأشار رئيس بلدية العزيزية الفرعية، المهندس عمر المالكي إلى أن البلدية قامت بحملة ميدانية كبيرة أمس، شملت عدة مواقع بمنطقة الحسينية، وتم رصد العديد من التعديات على الأراضي العامة، حيث تمت إزالة إحداثات ومبان وتعديات على أراضٍ تقدر بمساحة إجمالية 7000 متر مربع، وجميعها مقامة من قبل بعض المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية، دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها وهي عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة.
وأكد بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، مشيراً إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية، التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية، للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.
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