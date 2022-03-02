الربيع عواصف وغبار وأمطار

هطلت أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئيًا ونشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

شهر مارس

وأوضح رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند أن درجة الحرارة عادة ما تكون متوسطة في الظهيرة خلال شهر مارس بالرياض، تتراوح بين 25-30 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض إلى أقل من 20 درجة مئوية، أو تتجاوز 35 درجة مئوية. في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قبل الفجر) يتراوح بين 14-18 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض عن 9 درجات مئوية أو تتجاوز 22 درجة مئوية.

سحب محدودة

وتوقع المسند استقرارًا جويًا عامًا، لا يخلو من تشكل سحب محدودة، وربما تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من مرتفعات عسير والباحة وجازان. وتوقع أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية الدافئة على أجزاء من الوسطى، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة. وتوقع انخفاضًا جديدًا وقليلًا في درجة الحرارة يبدأ اليوم في طريف وتبوك، ومن ثم تزحف الكتلة الباردة نسبيًا تجاه الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والغربية غدًا، لتصل إلى الرياض والمنطقة الشرقية السبت المقبل. وأضاف أنه إحصائيًا يعتبر فصل الربيع أكثر فصول السنة حدوثًا للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء، وأخيرًا الخريف.

موسم المراويح

من جهته، أكد خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزيز المسند أن بداية شهر مارس له عدة خصائص من مواسم الأمطار في المملكة والخليج واليمن وأيامه 31 يومًا، الثلث الأول فيه نهاية الشتاء فعليًا، الثلث الثاني فيه نهاية الشتاء فلكيًا، الثلث الثالث بداية الربيع فلكيًا وفيه إرهاصات موسم المراويح والتي بدايتها الفعلية في أبريل.

وبين أنه من خلال مراصد الطقس متوقع استمرار الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات تمتد إلى أقصى شمال المملكة، ورياح مغبرة من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

درجات الحرارة