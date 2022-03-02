طرق آمنة بـ3 منهجيات

ويشارك في الحملة أكثر من 650 موظفًا، و136 طالبًا، وتقوم وزارة النقل والخدمات اللوجستية بـ3 منهجيات متزامنة للحملة وذلك بمشاركة 13 مركبة بمعدات فحص وتقييم حديثة ذات تقنيات متقدمة وبأعلى المواصفات التي يتم تشغيلها وإدارتها بمهندسين متخصصين من الوزارة، حيث تقوم المركبة بفحص طبقات الإسفلت ومسحها بتقنية الليزر وجمع البيانات وتحليل النتائج ثم تقوم بتقدير الأضرار لمعرفة طريقة الإصلاح المناسبة لها.
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