طرق آمنة بـ3 منهجيات

تسعى وزارة النقل والخدمات اللوجستية من خلال حملة #نحو _طرق_متميزة_وآمنة، إلى توفير طرق ذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة لمستخدمي الطريق، وذلك بفحص وتقييم الطرق والجسور التابعة لها.

ويشارك في الحملة أكثر من 650 موظفًا، و136 طالبًا، وتقوم وزارة النقل والخدمات اللوجستية بـ3 منهجيات متزامنة للحملة وذلك بمشاركة 13 مركبة بمعدات فحص وتقييم حديثة ذات تقنيات متقدمة وبأعلى المواصفات التي يتم تشغيلها وإدارتها بمهندسين متخصصين من الوزارة، حيث تقوم المركبة بفحص طبقات الإسفلت ومسحها بتقنية الليزر وجمع البيانات وتحليل النتائج ثم تقوم بتقدير الأضرار لمعرفة طريقة الإصلاح المناسبة لها.