وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، اتفاقية لتطبيق معايير الاعتماد المؤسسي لكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وذلك بمقر الكلية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ. وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد» الدكتور محمد بن صالح باشماخ، ومن جانب الكلية عميدها الدكتور زيجر ديجريف.



كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد مؤسسي لكلية الأمير محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.