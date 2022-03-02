إزالة 1.2 مليون كيلوجرام من المخلفات

كشفت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن إزالتها أكثر من مليون و259 ألف كيلوجرام من المخلفات في أرجاء المحمية خلال المدة الماضية، وذلك ضمن مبادرات النظافة الشاملة التي تطلقها الهيئة على فترات زمنية مختلفة تحت مسمى «لتتنفس»، وبمشاركة عدد من الجمعيات البيئية، والفرق التطوعية، وأفراد المجتمع المحلي.

وأوضحت الهيئة أن النفايات المزالة كانت عبارة عن 183.710 كيلوجرامات من البلاستيك، و31.003 كيلوجرامات من المطاط، و26.665 كيلوجرامًا من الحديد، و12.895 كيلوجرامًا من الخشب، فيما بلغ مجموع المخلفات العامة المزالة من المحمية 1.005.000 كيلوجرام.