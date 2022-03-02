علمت «دوت الخليج» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بصدد التعاقد مع بيت خبرة، لتنفيذ مشروع يستهدف تقديم خدمات آليات لتطوير الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية في 7 مناطق بالمملكة. تسهم 24% من الجمعيات التعاونية الزراعية بالمملكة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتوفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة،وكذلك المشاركة في نمو الناتج المحلي. وقد عقدت مؤخرا اتفاقية شراكة فنية بين الوزارة ومجلس الجمعيات التعاونية، تتضمن تقديم المجلس خدمات استشارية للبحث والتطوير. المناطق المستهدفة بالمشروع 1 الحدود الشمالية 2 حائل 3 عسير 4 الشرقية 5 القصيم 6 مكة المكرمة 7 الرياض مجالات البحث والتطوير التعاوني 1 الزراعة 2 الإرشاد الزراعي 3 الإنتاج الحيواني والسمكي 4 الشراكة الفنية الفعلية في مبادرات الوزارة 5 التنمية الريفية 6 الأبحاث الزراعية



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