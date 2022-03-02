القبض على 4 أشخاص ارتكبوا حوادث جنائية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الخبر قبضت على 4 مواطنين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية وسرقتها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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