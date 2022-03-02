بناء وصيانة 60 مدرسة بالمدينة المنورة

شهد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مراسم توقيع عقد مشروع المجموعة الثانية من مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لبناء وصيانة 60 مدرسة حكومية في المدينة المنورة، ضمن مسار (البناء والصيانة والتحويل)، وذلك في إطار تنفيذ وزارة التعليم برنامج تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير المباني التعليمية، والتي هي ضمن برنامج التخصيص أحد برامج رؤية 2030.

ونوه أمير منطقة المدينة المنورة، بالدعم والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالتعليم وتطويره، بالإضافة إلى تهيئة المرافق التعليمية لتُشكل بيئة تعليمية مُثلى، موجهًا شكره لمعالي وزير التعليم على تعاونه ومتابعته المستمرة، مُشيرًا إلى أن الـ60 مدرسة ستُبنى بأساليب حديثةٍ جدًا وصديقة للبيئة، بمشاركة من القطاع الخاص وإدارة متميزةٍ من وزارة التعليم للمشروع، مُؤكدًا أن هذا المشروع والمشاريع القائمة بالوزارة ستُنهي بعون الله تعالى ظاهرة المدارس المستأجرة بمنطقة المدينة المنورة.

ووقع العقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني TBC المهندس فهد إبراهيم الحماد، ورئيس مجلس إدارة رؤية الاستثمار محمد عبدالله أبو نيان، حيث يستوعب المشروع أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في المدينة المنورة، وسيكون تنفيذه بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة التي دعمت مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ممثلةً في وزارة المالية، والمركز الوطني للتخصيص، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. كما اطلّع الأمير فيصل بن سلمان على لوحة تعريفية عن مشاريع وزارة التعليم.