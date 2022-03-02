إنشاء وتشغيل مشروع الشاطئ المعياري بالخبر

رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، توقيع اتفاقية بين أمانة المنطقة ومجموعة المهيدب لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع الشاطئ المعياري، التي مثّل الأمانة فيها الأمين المهندس فهد الجبير، فيما مثّل المجموعة رئيس مجلس الإدارة سليمان المهيدب. وأكد الأمير سعود بن نايف، أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير المدن، مما ينعكس على جودة الحياة وتحقيق نهضة مجتمعيّة ونقلة تنمويّة مستدامة في المملكة بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يحقق العديد من الفوائد الاستثمارية والتسويقية، ويوفر فرصا وظيفية نوعية وتعزيز التنمية الاقتصاديّة الوطنيّة وفق رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح المهندس الجبير أن الأمانة تهدف من خلال المشروع إلى الارتقاء بجودة الحياة، ودعم السياحة والترفيه من خلال تطوير شاطئ معياري نوعي متكامل بمحافظة الخبر بأسلوب استثماري يوفر فرصا استثمارية وتسويقية جديدة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن المشروع سيخدم هوية المنطقة وسيكون مركزًا جاذبًا للسكان والسياحة والترفيه والاستثمار.

ويهدف مشروع الشاطئ المعياري إلى تطوير الكورنيش الشمالي بالمحافظة ضمن المعايير العالمية في الترفيه والسياحة عبر تطبيق اشتراطات العلم الأزرق (BLUE FLAG)، ويعد المشروع فريدًا من نوعه وسيكون أحد أهم الوجهات البحرية، حيث يقع على مساحة تقدر بحوالي 81 ألف متر مربع، بإجمالي إيرادات بلغت 120 مليون ريال، كما يهدف أيضا إلى توفير فرص وظيفية.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة الشرقية التي تعزز البعد السياحي والاقتصادي والترفيهي المتنوع للمنطقة، بما يتماشى مع توجهات المملكة في تطبيق المعايير العالمية للشواطئ، ويعمل المشروع على التطوير المستدام في المناطق السياحية وفق معايير ذات الصلة بجودة المياه والتعليم البيئي والإدارة البيئية والسلامة والخدمات الأخرى التي يتم تطبيقها على الشواطئ والمراسي النموذجية ضمن مفهوم التنمية المستدامة والصديقة للبيئة وكفاءة الإنفاق.