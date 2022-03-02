شكرا لقرائتكم خبر إعادة مراوح الرذاذ وتلطيف الهواء بالساحة الجنوبية للحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع منطقة الساحة الجنوبية، وأعادت أعمدة مراوح الرذاذ وتلطيف الهواء بها.

وأكد الوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس عمار الأحمدي، أهمية استكمال منظومة الخدمات بالمسجد الحرام وجاهزية المناطق والمسارات كافة، التي ستخصص للمعتمرين خلال موسم رمضان.

وأكد على رفع مستوى الجاهزية لكل المواقع والمرافق وتهيئتها وفق الأطر والطرق الفنية السليمة، وذلك إنفاذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وتوفير أفضل وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

فيما أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق أعمال الصيانة الدورية لمقام إبراهيم عليه السلام.

وأوضح مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، أن الوكالة تشرف على كل الأعمال والخدمات الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها، بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتنظيف مقام إبراهيم بأساليب متطورة حديثة، مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء

والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، مع استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية، وبأساليب متطورة وطرق احترافية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها.