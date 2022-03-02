أم القرى تنهي المرحلة الأولى من «حجاثون 2022 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة المرحلة الأولى من هاكاثون الحج «حجاثون 2022» بمشاركة أكثر من 1000 مشترك، بواقع 250 فريقا. وأفاد عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى الدكتور تركي العمرو أن المرحلة الأولى شهدت تقديم 10 ورش عمل، بإشراف 13 مرشدا ومرشدة، مؤكدا أن إطلاق هذا الهاكاثون الابتكاري يمثل نموذجا متقدما ومثمرا؛ لتسخير طاقات الشباب.

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