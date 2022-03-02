شكرا لقرائتكم خبر «مركزية الحج» تناقش رفع جاهزية المنافذ لعمرة رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة، اجتماع لجنة الحج المركزية.

واستعرضت اللجنة خطط الجهات لموسم رمضان الرامية لتكثيف الجولات الميدانية والرقابية لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، ورفع جاهزية المنافذ البرية والبحرية والجوية ونقاط الفرز والتجمع ومراكز الإرشاد داخل المنطقة المركزية، إضافة إلى التوسع في أتمتة إجراءات خدمات الاستقبال والتوديع وتخفيض فترة بقاء المعتمرين في ساحات المطار، وزيادة أعداد الحافلات البديلة المخصصة لنقل ضيوف الرحمن.

كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وما رفعته اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

إلى ذلك زار أمير المنطقة أمس جدة التاريخية، حيث اطلع على مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المنطقة التاريخية الهادف لتطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزا جاذبا للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصدا رئيسا لرواد الأعمال الطموحين.

واستمع الفيصل خلال الجولة إلى شرح مفصل عن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المنطقة التاريخية بجدة، الذي يشمل أكثر من 600 مبنى تراثي و36 مسجدا تاريخيا و5 أسواق تاريخية رئيسية وممرات وساحات ومواقع ذات دلالات تاريخية وواجهات بحرية مطورة بطول 5 كلم ومسطحات خضراء، ووقف خلال جولته على عدد من مسارات مشروع تطوير المنطقة التاريخية ومنها الترميم والآثار.

كما شاهد قلعة الشونة إحدى المواقع الأثرية التي يقدر عمرها الزمني بأكثر من 600 عام، التي اكتشفت أثناء ترميم المنطقة التاريخية، ووقف ميدانيا على عدد من المباني التراثية الجاري تطويرها، ومنها بيتا محمد حبيب ريس وكدوان، التي يبلغ عمرها الزمني أكثر من 150 عاما.

كما زار أمير مكة المكرمة الأحياء العشوائية التي أزيلت ضمن مشروع تطوير وتنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.

مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية»

