476 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 719

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية 476 إصابة بفيروس كورونا وتعافي 719 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة. ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. إجمالي عدد الإصابات 746,066 عدد الحالات النشطة 11,957 إجمالي حالات الوفاة9002 إجمالي الحالات الحرجة 522

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