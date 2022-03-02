النيابة العامة تنفذ 955 ألف إجراء خلال شهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت النيابة العامة 955158 إجراء خلال شهر في جميع المناطق، سواء إجراءات منفذة عن طريق أعضائها أو قضايا واردة أو منجزة أو طلب زيارة أو جولات تفتيشية على دور التوقيف والسجون إلى جانب الخدمات التي تقدمها للمستفيدين عن بعد. إجراءات النيابة العامة 95,561 إجراء منفذا من أعضاء النيابة 29,672 قضية واردة من المناطق 25,635 قضية تم إنجازها 1427 خدمة مقدمة للمستفيدين عن بعد 1261 طلب زيارة لمقرات النيابة 208 خدمات شكوى سجين 4875 جولة تفتيشية على السجون

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