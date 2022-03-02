شكرا لقرائتكم خبر النيابة العامة تنفذ 955 ألف إجراء خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
إجراءات النيابة العامة
95,561 إجراء منفذا من أعضاء النيابة
29,672 قضية واردة من المناطق
25,635 قضية تم إنجازها
1427 خدمة مقدمة للمستفيدين عن بعد
1261 طلب زيارة لمقرات النيابة
208 خدمات شكوى سجين
4875 جولة تفتيشية على السجون
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