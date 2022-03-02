إحباط تهريب 547 كجم حشيش و17 طن قات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الجهات الأمنية محاولة تهريب 547 كجم حشيش و17 طن قات في 3 مناطق. وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، «إن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران من إحباط هذه المحاولات . وتم إيقاف المهربين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص». 51 متهما تم القبض عليهم 31 مواطنا 20 مخالفا لأمن الحدود 14 من الجنسية الإثيوبية 5 من الجنسية اليمنية 1 من الجنسية الإريترية

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