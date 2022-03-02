إيقاف 54 مواطنا ومقيما ارتكبوا مخالفات رعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 54 شخصا ارتكبوا مخالفات رعي يحرمها نظام البيئة، حسبما أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، مشيرا إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. ودعا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. 32 مواطنا مخالفا 22 مقيما سودانيا مخالفا 1206 مخالفات رعي متون الإبل 96 مخالفة رعي أغنام 500 ريال غرامة لكل متن من الإبل 200 ريال غرامة لكل رأس من الأغنام

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