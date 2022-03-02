إغلاق 12 مستودعا مخالفا بعمرة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 12 مستودعا مخالفا للاشتراطات الصحية والبيئية، وذلك خلال حملة نفذتها أخيرا في عدد من الأحياء بالعاصمة المقدسة. وأفاد رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي قدح بأن المراقبين الميدانيين أثناء جولاتهم في منطقة أبو مراغ، أغلقوا عددا من المستودعات المخالفة التي يصنع بداخلها الكنب والأثاث والجبس والألمنيوم بطرق غير نظامية، وبعد معاينتها اتضح أنها تفتقر إلى أدنى اشتراطات ومعايير السلامة العامة، لافتا إلى أن المستودعات تشكل خطورة على سكان الموقع، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها. من جهة أخرى، نفذ مراقبو بلدية جنوب مكة الفرعية حملة على مواقع مباسط بيع الأعلاف المخالفة، وذلك ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وفق خطط المعالجة الشاملة التي تعمل بها الأمانة، وجرت إزالة عدد من المباسط العشوائية والمخالفة. وأكدت وكالة البلديات بالأمانة أن الجولات الرقابية الميدانية مستمرة ومتواصلة على جميع المواقع والمستودعات التي تقع في نطاق البلديات الفرعية، مشيرة إلى تكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية، بهدف إزالة أي مخالفات أولا بأول، وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة.

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