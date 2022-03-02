الغذاء والدواء: تفاعل الملح مع الليمون لا يسبب الأمراض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت هيئة الغذاء والدواء أمس الادعاءات المنتشرة بأن تفاعل الملح مع الليمون وظهور اللون البنفسجي يسبب الأمراض، وذلك بعد رصد مقطع لشخص يدعي أن تفاعل الملح مع الليمون يسبب العديد من الأمراض بخلاف الملح الصخري. وقالت الهيئة إن ظهور اللون البنفسجي في المقطع هو ناتج عن تأثير حمض الستريك الموجود طبيعيا في الليمون، إذ يطلق الحمض أيونات اليود من الملح والتي بدورها تحول الملح إلى اللون البنفسجي عند اختلاطها بالنشا مثل ماء الأرز أو البطاطس، علما بأن إضافة اليود لملح الطعام هو لغرض الحد من حالات نقص اليود وأمراض الغدة الدرقية وذلك طبقا لمتطلبات اللائحة الفنية السعودية المعتمدة رقم 1843 SFDA.FD/GSO «ملح الطعام»، كما ننصح بعدم زيادة استهلاك الملح بكافة أنواعه، حيث إن زيادة استهلاكه قد تؤدي للإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم.



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