4 حالات لإصابات العمل تغطيها «الأخطار المهنية» بالتأمينات

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ويطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن. كما يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.
وبحسب نظام التأمينات الاجتماعية يشترط لتطبيق النظام أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخل المملكة، أو أن يكون العامل سعوديا ويعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، ووفق ما تحدده اللائحة.
- الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه
- الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه أو إلى المسجد أو العكس.
- الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
- الإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أنها ناتجة عن العمل.
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