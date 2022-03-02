مزاد الكتروني جديد للوحات المميزة اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطرح الإدارة العامة للمرور مزاد اللوحات الالكتروني اليوم عبر منصة «أبشر» التي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد الكترونيا، ويستمر المزاد حتى السادس من مارس الحالي. وتم تحديد 3 فئات للوحات هي: ذهبي وفضي وبرونزي للخصوصي والنقل الخاص والدراجات النارية: وتشمل طريقة الوصول إلى الخدمة التالي:





الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من «تبويب خدماتي».



اختيار «المرور».



اختيار خدمة مزاد اللوحات الالكتروني.





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