شكرا لقرائتكم خبر رصد التحديات ومدى تقبل الجمهور للفنون الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتناول المشاركون في الجلسة مخرجات «مؤتمر الفنون الرقمية» الذي أقيم في بينالي الدرعية في الفترة 25 - 27 فبراير، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، بهدف تعريف المجتمع بمفاهيم الفنون الرقمية، وإمكانية استخدام التقنيات الحديثة والوسائل الرقمية في إيصال فكرة العمل الإبداعي للمتلقي بطرق مبهرة ومختلفة، تمتاز بروح الابتكار والسلاسة في ذات الوقت.
وأشادوا بالإقبال الكبير على المؤتمر الذي شهد حضورا متنوعا من الفنانين والمهتمين، وأطياف المجتمع، مما يؤكد رغبة الجميع في التعلم والاستفادة من الموضوعات والمحاور المطروحة.
وتطرق المشاركون لأهمية التعاون بين الفنانين والمختصين في إنتاج الأعمال الفنية الرقمية لاعتباره من أهم القيم المساهمة في الابتكار وصنع الأعمال الرقمية الإبداعية.
أهداف اللقاء
- تنويع قنوات التواصل مع الفنانين
- الاستماع إلى متطلباتهم
- عرض أفكارهم ومقترحاتهم التطويرية
- التعريف بأهمية الفنون البصرية
كانت هذه تفاصيل خبر رصد التحديات ومدى تقبل الجمهور للفنون الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.