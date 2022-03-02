شكرا لقرائتكم خبر رصد التحديات ومدى تقبل الجمهور للفنون الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة الإبداع والتحديات والاتجاهات الحديثة ومدى تقبل الجمهور، نظمت هيئة الفنون البصرية لقاء افتراضيا بعنوان «الفنون الرقمية والوسائل الحديثة في الفنون البصرية»؛ بمشاركة مجموعة من الفنانين والمهتمين.

وتناول المشاركون في الجلسة مخرجات «مؤتمر الفنون الرقمية» الذي أقيم في بينالي الدرعية في الفترة 25 - 27 فبراير، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، بهدف تعريف المجتمع بمفاهيم الفنون الرقمية، وإمكانية استخدام التقنيات الحديثة والوسائل الرقمية في إيصال فكرة العمل الإبداعي للمتلقي بطرق مبهرة ومختلفة، تمتاز بروح الابتكار والسلاسة في ذات الوقت.

وأشادوا بالإقبال الكبير على المؤتمر الذي شهد حضورا متنوعا من الفنانين والمهتمين، وأطياف المجتمع، مما يؤكد رغبة الجميع في التعلم والاستفادة من الموضوعات والمحاور المطروحة.

وتطرق المشاركون لأهمية التعاون بين الفنانين والمختصين في إنتاج الأعمال الفنية الرقمية لاعتباره من أهم القيم المساهمة في الابتكار وصنع الأعمال الرقمية الإبداعية.

أهداف اللقاء

