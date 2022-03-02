لا تغيير في رسوم استخراج جواز السفر الالكتروني أو تجديده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المديرية العامة للجوازات أنه لا تغيير في رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر الالكتروني الجديد، وهي 300 ريال لخمس سنوات و600 ريال لعشر سنوات. جاء ذلك ردا على أسئلة وردت إليها على حسابها في «تويتر». وقالت إن استبدال الجواز السابق بالالكتروني غير إلزامي وإن الجواز الجديد يتم تسلمه بعد تنفيذ الخدمة خلال 3 إلى 5 أيام عمل عبر البريد السعودي. وأشارت إلى أنه في المرحلتين الأولى والثانية يتم حجز موعد عن طريق «أبشر» لمراجعة جوازات المنطقة وأن الجواز السابق يستمر إصداره حتى اكتمال مراحل التدشين، وبإمكان المواطن طلب استبداله حتى إن كان ساريا، وذلك بعد مرور 6 شهور على إصداره. وعما إذا كان الجواز الالكتروني يساعد على استخراج تأشيرات الدخول للدول الأجنبية بشكل أسرع، أوضحت الجوازات أنه بالفعل يساعد على إنهاء إجراءات الدخول من البوابات الالكترونية الموجودة في المنافذ العالمية بشكل أسرع . أما بخصوص التأشيرات فهي مرتبطة بالاتفاقات المبرمة بين الدول. 4 مزايا للجواز الالكتروني





مصمم بأعلى المستويات الأمنية الحديثة



روعيت فيه متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي



يحتوي على شريحة الكترونية تتضمن بيانات مشفرة لحامله



يدعم التحقق الرقمي عبر البوابات الذكية في المنافذ العالمية



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