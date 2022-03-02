رفع عدد مشاركات الموهوبين في المسابقات الدولية الإقليمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مشاركون في فعالية اليوم الخليجي للموهبة والإبداع 22 إلى زيادة عدد مشاركات الطلاب في المسابقات الدولية الإقليمية، وتعزيز القدرات التنافسية ودعم الجاهزية المستقبلية للموهوبين.

واستضافت واحة الملك سلمان للعلوم أمس الفعالية التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والإدارة العامة لتعليم الموهوبين، ضمن اتفاقية التعاون المبرمة مع وزارة التعليم.

وشمل البرنامج زيارة قاعتي الطاقة التي تعرف بدور المملكة وريادتها العالمية في مجال الطاقة وأشكال الطاقة وكيفية المحافظة عليها من خلال المعروضات العلمية والتفاعلية التي تجذب الصغار والكبار بأسلوب عملي شيق، إضافة إلى زيارة قاعة الحياة التي تعرف بالأنماط الحياتية للبشر وإنجازات العلماء المسلمين والعرب في الاكتشافات العلمية.

وعقد المشاركون حلقة نقاش حول رسالة الواحة وأفق التعاون المشتركة بين الواحة وإدارات التعليم المختلفة اعتمادا على أطر التعاون التي حوتها اتفاقية التعاون الموقعة مطلع شهر يناير 2022م، بين الواحة ووزارة التعليم ضمن فعاليات حفل الواحة.

جهود دعم الموهوبين

- تنمية المواهب وتعزيز مهارات الطلبة الإبداعية.

- التوسع والتنوع في تقديم برامج وخدمات رعاية الموهوبين.

- الوصول إلى جميع فئات الموهوبين وتلبية احتياجاتهم

- نشر المعرفة العلمية ودعم الابتكار والإبداع

دعم ريادة الأعمال في:

الطاقة - الصناعات التحويلية - تحليل المياه، - التعدين والاتصالات وتقنية المعلومات.