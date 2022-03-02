التعليم عن بعد .. إشادات دولية و4 آليات للنجاح

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وما يشير إلى هذا النجاح أنه تم توفير بدائل تعليمية، منها 23 قناة تعليمية، وكانت التوقعات تشير إلى مشاركة 70% من الطلبة في التعليم من خلال المنصة، ولكن بعد أسبوعين من العام الدراسي وصلت نسبة الدخول للمنصة 98% من طلاب وطالبات التعليم العام في المملكة.
إشارة أخرى إلى النجاح على لسان معظم التربويين الذين أفادوا في استطلاعات رأي بأن التعليم الرقمي والتعليم عن بعد يتسم بالفعالية، حيث ذكر 68% من المعلمين و61% من مديري المدارس أن التحصيل الأكاديمي للطلاب كان أعلى من السنوات الماضية.
إشادات دولية
- دراسة حديثة صادرة عن البنك الدولي
- منظمة اليونيسف
- اختيار منصة مدرستي ضمن أفضل 4 منصات عالمية
- مايكروسوف يشيد بتجربة المملكة
الآليات الأربع
- بناء منظومة تعليمية الكترونية متكاملة
- توظيف التقنيات الحديثة واستثمارها
- استخدام الأدوات والحلول الرقمية البديلة
- إنشاء الإدارة العامة للتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد
منصة مدرستي
- أنموذج دولي في إدارة التعليم الالكتروني
- تستوعب 6 ملايين طالب وطالبة
- وصل عدد زياراتها إلى 4.8 مليارات زيارة
- تقديم إثراءات تتخطى 1.3 مليون محتوى
الروضة الافتراضية
- تستهدف الأطفال من 3 إلى 6 سنوات
- تعتمد منهجية التعليم الذاتي عن بعد
- ترتكز على المعايير النمائية للتعليم المبكر
منصة روضتي
- تسجيل 237 ألف طفل وطفلة بالمنصة
- تسجيل 588 ألف طفل في تطبيق الروضة
- تسجيل 555 من أولياء الأمور
قنوات عين
- تتضمن 24 قناة
- تبث على مدار الساعة
- مدعومة بلغة الإشارة
- حققت 2.1 مليار ظهور على يوتيوب
مدرستي تبرمج
- صقل المواهب وتطوير مهاراتهم البرمجية
- تشجيع الابتكار والإبداع في إيجاد الحلول التقنية والمستدامة
- تبني آليات وسبل التعليم الحديثة
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