التعليم عن بعد .. إشادات دولية و4 آليات للنجاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بإشادات دولية متعددة و4 آليات معتمدة تواصل منظومة التعليم الالكتروني عن بعد نجاحها في المملكة التي انتبهت مبكرا إلى أهمية الاستثمار في تقنيات التعليم الرقمية، وهو ما ساعد على نجاح إعادة فتح وتهيئة المدارس للتعليم الحضوري مباشرة بعد استمرار جائحة كورونا

وما يشير إلى هذا النجاح أنه تم توفير بدائل تعليمية، منها 23 قناة تعليمية، وكانت التوقعات تشير إلى مشاركة 70% من الطلبة في التعليم من خلال المنصة، ولكن بعد أسبوعين من العام الدراسي وصلت نسبة الدخول للمنصة 98% من طلاب وطالبات التعليم العام في المملكة.

إشارة أخرى إلى النجاح على لسان معظم التربويين الذين أفادوا في استطلاعات رأي بأن التعليم الرقمي والتعليم عن بعد يتسم بالفعالية، حيث ذكر 68% من المعلمين و61% من مديري المدارس أن التحصيل الأكاديمي للطلاب كان أعلى من السنوات الماضية.

إشادات دولية

- دراسة حديثة صادرة عن البنك الدولي

- منظمة اليونيسف

- اختيار منصة مدرستي ضمن أفضل 4 منصات عالمية

- مايكروسوف يشيد بتجربة المملكة

الآليات الأربع

- بناء منظومة تعليمية الكترونية متكاملة

- توظيف التقنيات الحديثة واستثمارها

- استخدام الأدوات والحلول الرقمية البديلة

- إنشاء الإدارة العامة للتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد

منصة مدرستي

- أنموذج دولي في إدارة التعليم الالكتروني

- تستوعب 6 ملايين طالب وطالبة

- وصل عدد زياراتها إلى 4.8 مليارات زيارة

- تقديم إثراءات تتخطى 1.3 مليون محتوى

الروضة الافتراضية

- تستهدف الأطفال من 3 إلى 6 سنوات

- تعتمد منهجية التعليم الذاتي عن بعد

- ترتكز على المعايير النمائية للتعليم المبكر

منصة روضتي

- تسجيل 237 ألف طفل وطفلة بالمنصة

- تسجيل 588 ألف طفل في تطبيق الروضة

- تسجيل 555 من أولياء الأمور

قنوات عين

- تتضمن 24 قناة

- تبث على مدار الساعة

- مدعومة بلغة الإشارة

- حققت 2.1 مليار ظهور على يوتيوب

مدرستي تبرمج

- صقل المواهب وتطوير مهاراتهم البرمجية

- تشجيع الابتكار والإبداع في إيجاد الحلول التقنية والمستدامة

- تبني آليات وسبل التعليم الحديثة