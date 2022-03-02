محمد بن مسعود - الدمام - الخطر النووي يتصاعد.. روسيا تضع مراكز التحكم في الثالوث النووي في حالة تأهب قصوى

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن قوات الثالوث النووي الروسي بدأت التحولات مع طواقم معززة، وتم وضعها في حالة تأهب.

ويشير مصطلح الثالوث النووي إلى أساليب إطلاق الأسلحة النووية من الخزانة النووية الاستراتيجية، التي تتألف من قاذفة استراتيجية، وصاروخ باليستي عابر للقارات، وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن “شويغو” أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تنفيذا لأمره بدأت مراكز السيطرة لقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأطول الباسفيك وقيادة الطيران بعيد المدى تحولات قتالية مع طواقم معززة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

ومطلع الأسبوع الجاري، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب قتالي خاص، وقال إن هذه الخطوة جاءت ردًّا على مسئولين غربيين” لم يتخذوا خطوات اقتصادية عدوانية فقط… لكن مسؤولي حلف شمال الأطلسي أدلوا بتصريحات عدوانية” ضد روسيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا لليوم الخامس، وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا.