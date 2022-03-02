أمطار الخير على منطقة الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الباحة شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطارًا متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات, بلجرشي, وبني حسن, والمندق, والقرى, والعقيق, والمخواة, وقلوة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها,ارتوت على أثرها الأرض. جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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