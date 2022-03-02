“النقل” تواصل جهودها في رصد ملاحظات حملة “نحو طرق متميزة آمنة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية رصد ملاحظات حملة نحو طرق متميزة آمنة، من خلال غرف العمليات، وعبر فرق هندسية متخصصة في رصد الملاحظات، للعمل على أتمتتها والبدء مباشرةً في معالجة الملاحظات التي رصدت.

و تضم غرفة العمليات الخاصة بالحملة 11 شخصًا متخصصًا في عدة مجالات هندسية وتقنية وإدارية، إضافة لعدد من الطلاب من عدة جامعات، حيث تواصل الوزارة جهودها في حملة “نحو طرق متميزة آمنة” التي تهدف لمسح شبكة الطرق التابعة للوزارة، من خلال أكثر من 650 موظفًا، و136 طالبًا.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على الارتقاء بجودة الحياة عبر توفير وسائل نقل ذات موثوقية ومستوى عالٍ من الجودة والسلامة، حيث تهدف الوزارة لتحقيق مستهدفات الإسترتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للوصول للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، وستكون هذه الحملة داعمًا لتحقيق هذا المستهدف الوطني المهم.