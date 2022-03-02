مستشار وزير "الصناعة": لجنة صناعة اللقاحات تهدف لتحديد أفضل التقنيات والتصنيع داخل المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - 07-29-1443 09:23

صدى تبوك – متابعة

أوضح مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، نزار حريري، أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لصناعة اللقاحات والأدوية الحيوية يهدف إلى تحديد أفضل التقنيات في مجال اللقاحات، والتي يتطلب من المملكة الاستثمار فيها لنقل المعرفة.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الأربعاء)، أن القرار سيسهم في بناء منصات محلية بمواصفات عالمية، بحيث تتبوأ المملكة المكانة التي تستحقها من حيث تكوين خطوط تصنيع بالداخل لتأمين احتياجات المملكة والشرق الأوسط وإفريقيا ودول العالم الإسلامي.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على تطوير القطاع وتوحيد الجهود فيه من أجل الوصول إلى النتائج بأسرع وقت، وبمفهوم صناعي موحد.