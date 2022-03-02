رسميا.. وزارة الدفاع الروسية تكشف عن خسائرها في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميا كشفت فيه عدد الضحايا من الجيش الروسي، خلال الـ 7 أيام الماضية، منذ أن دخلت قواتها الأراضي الأوكرانية.

وبحسب العربية، أكدت الدفاع الروسية، أن الدفاع نحو 498 جنديا روسيا قتلوا “أثناء تأدية واجبهم خلال العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا”.

وحول عدد الإصابات بين جنود الجيش الروسي، أكدت وزارة الدفاع، أن عددهم بلغ نحو 1597 جريحا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن القوات الروسية لديها مهمة واضحة في أوكرانيا، تتمثل في نزع سلاحها وعدم نشر أو تصنيع أي أسلحة تهدد أمن موسكو.

وأوضح في تصريحات متلفزة، أن سيادة روسيا على شبه جزيرة القرم ليست موضوعا للنقاش كونها جزءا من روسيا، مؤكدًا أن تحديد مستقبل الحدود مع أوكرانيا يجب أن يكون وفق محددات بينها عدم وجود أية أسلحة تهدد أمن روسيا.

وأشار إلى أن لدى أوكرانيا الإمكانيات والتكنولوجيا التي تسمح بتصنيع سلاح نووي، مشددًا على أن يجب ألا تندلع حرب عالمية لأنها ستكون نووية ولا منتصر فيها.

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وأوضح وزير الخارجية الروسي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من قال إن العقوبات ضد روسيا كانت البديل الوحيد للحرب العالمية الثالثة.