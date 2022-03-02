شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" تعلن تأسيس أول جمعية مهنية للعمران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس أول جمعية مهنية للعمران، وتشكّل مجلس إدارتها برئاسة المهندس علي الشعيبي، وعضوية عدنان عدس نائباً للرئيس، و نادية بخرجي مشرفةً ماليةً، وفرحات طاشكندي، والمهندسة عزة الدغيثر، والدكتور إياد فضل، والمهندس صالح قدح، والدكتورة مي شكري، والدكتورة آلاء البان.

والجمعية هي واحدة من الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، مؤخراً،وتستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة.

وتشمل تكوين ست عشرة جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاعًا ثقافياً،وشملت قائمة مؤسسي الجمعية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة، كل من جميل عابد، والدكتورة ضحى عطية، والدكتورة نورا غبرة، والمهندس رضا سجيني، والمهندس عبدالله الدخيل الله، والمهندس عبدالرحمن المدالله، والمهندسة شهد العزاز، والدكتور فهد العتيبي، والأستاذة لولو المانع، والمهندس بندر المنصور، والمهندس عبدالرحمن قزاز، والمهندس سامي الحداد، والدكتور فاضل عثمان.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس علي الشعيبي أن الجمعية الجديدة تهدف إلى الإسهام في تطوير قواعد الممارسة المحترفة بقطاع العمران، وتنمية الوعي بالقطاع، والارتقاء بمستقبل العاملين فيه من خلال التدريب وتعزيز شبكات التواصل بين الممارسين، وتقدير المواهب ودعمها.