شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس مالي الانتقالي عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة رئيس جمهورية مالي الانتقالي الكولونيل أسيمي غويتا.

تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، معالي وزير الخارجية والتعاون المالي عبدالله جوب.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.