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مشرف «مستقبل صحي أفضل» بمكة يكشف لـ ”الخليج 365” أهداف الفعّالية

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الدمام - شريف احمد - - نستهدف توعية الناس للحث على المشي

- التوعية من الأمراض المزمنة

- الفعالية ممتدة لثلاثة أشهر

شهدت العاصمة المقدسة، انطلاق فعالية مستقبل صحي أفضل بمكة، وذلك بتنظيم من وزارة .

وأكد ماجد الخزاعي، المشرف على الفعالية، أن الفعالية تقام برعاية وزارة الرياضة وإمارة منطقة مكة المكرمة، لافتا إلى أن الفعالية ممتدة لثلاثة أشهر لتوعية الناس للحث على رياضة المشي للحد من الأمراض المزمنة، كما تهدف لجعل الرياضة جزءاً من يومهم.

وبين أنه يستهدف جميع الشرائح في المجتمع، مؤكدا أن رياضة المشي تعطي طابع جميل لجسم الإنسان وصحته.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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