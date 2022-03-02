شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف «مستقبل صحي أفضل» بمكة يكشف لـ ”الخليج 365” أهداف الفعّالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - نستهدف توعية الناس للحث على رياضة المشي

- التوعية من الأمراض المزمنة

- الفعالية ممتدة لثلاثة أشهر

شهدت العاصمة المقدسة، انطلاق فعالية مستقبل صحي أفضل بمكة، وذلك بتنظيم من وزارة الرياضة.

وأكد ماجد الخزاعي، المشرف على الفعالية، أن الفعالية تقام برعاية وزارة الرياضة وإمارة منطقة مكة المكرمة، لافتا إلى أن الفعالية ممتدة لثلاثة أشهر لتوعية الناس للحث على رياضة المشي للحد من الأمراض المزمنة، كما تهدف لجعل الرياضة جزءاً من يومهم.

وبين أنه يستهدف جميع الشرائح في المجتمع، مؤكدا أن رياضة المشي تعطي طابع جميل لجسم الإنسان وصحته.