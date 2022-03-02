خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصره بالرياض، أمس، أخاه ملك مملكة البحرين الشقيقة حمد آل خليفة.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بملك البحرين ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى ملك البحرين سعادته بلقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين.

وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لملك البحرين، فيما حضر الاستقبال والمأدبة، عدد من الأمراء والوزراء والسفراء والمسؤولين.

ووصل ملك البحرين إلى الرياض، أمس، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي رحب به في بلده الثاني.

كما كان في استقباله نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي آل خليفة، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي -الوزير المرافق-.

وأعرب ملك البحرين، عن سعادته بلقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين، لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وذلك استمرارا للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال في تصريح عقب وصوله الرياض، أمس «يسعدنا أن نعبر عن خالص تهانينا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، مشيدين في هذه المناسبة التاريخية المجيدة بما حققته المملكة الشقيقة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين من إنجازات حضارية وتنموية رائدة وما تشهده من نهضة وتطور مستمر على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات وبالمكانة الرفيعة والمتميزة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي والتي أكسبتها احترام وتقدير الجميع «.

وجدد ملك البحرين تقديره وامتنانه للجهود المباركة التي يقوم بها أخوه خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، وللدور الاستراتيجي المتواصل للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي ضمانا لمستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع.

وأكد أن مملكة البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع السعودية لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، وأن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن البحرين، كما أكد أن السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها.

وسأل الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وشعبها ويديم عليهما الرفعة والتقدم والأمن والأمان والاستقرار والرخاء، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والتطور في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.