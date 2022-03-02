بالعبرية.. الرئيس الأوكراني يناشد يهود العالم التحرك لنصرة أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - ناشد الرئيس الأوكراني، اليهود حول العالم، للتحرك لنصرية أوكرانيا عل حد وصفه.
وقال عبر حسابه الرسمي عل تويتر: “أنا الآن أخاطب كل يهود العالم. ألا ترون ما يحدث؟ هذا سبب مهم جدًا ألا يلتزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن”.
وتابع: لقد استهدفوا “بابي يار” الموقع التذكاري لآلاف ومئات الآلاف من اليهود الأشكناز الذين قتلوا على يد النازيين. لماذا تحول هذا المكان إلى هدف لهجوم صاروخي؟ إنهم يقتلون ضحايا الهولوكوست مرة أخرى.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن غضبهم الشديد بسبب عقوبات فرضها الفيفا على روسيا، مؤكدين أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، ومن الأولى أيضًا أن يتم معاقبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب جرائم بشعة يوميا بحق الشعب الفلسطيني.
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