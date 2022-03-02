محمد بن مسعود - الدمام - “عطوان” يخرج عن صمته وويفجرها مدوية بوتين سيشعل الفتيل النووي في هذا التوقيت بسبب التطورات الخطيرة التي حصلت اليوم (تفاصيل)

ما هي التطورات الثلاثة الخطيرة في الحرب الأوكرانية؟ ولماذا تدخل بوتين من ام الكبائر وغزو العراق وسورية وليبيا واليمن “حسنات”؟ هل بدأ الإسلام السياسي يمهد لدخول الحرب نصرة لزيلينسكي الصهيوني الذي اعترف بتهويد القدس؟ وهل سيلجأ بوتين للخيار النووي مبكرا؟ تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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