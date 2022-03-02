محمد بن مسعود - الدمام - بالصور .. من هي زوجة رئيس أوكرانيا “الحسناء” التي ساهمت في صعود نجمه الفني؟

برز اسم زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط تساؤلات عن السيدة الأولى في البلاد.

الميلاد والنشأة

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

إنها أولينا زيلينسكا ولها منه ولدان ألكساندرا وكيريل. وتعدّ السيدة الأولى في أوكرانيا، كاتبة السيناريو وزميلة الدراسة السابقة لزيلينسكي، واحدة من أكثر النساء نفوذاً في البلاد.

ولدت السيدة البالغة من العمر 44 عامًا، واسمها قبل الزواج كياشكو، في 5 فبراير 1978 في كريفي ريه، درست الهندسة المعمارية في جامعة كريفي ريه الوطنية قبل أن تضع الكتابة نصب عينيها، حيث قابلت هناك زيلينسكي، الممثل الكوميدي الطموح وطالب الحقوق.

أصدقاء قبل أن يتزوجا

وكان الزوجان في السابق زميلين في المدرسة وكان لهما أصدقاء مشتركين، لكنهما لم يتعرفا حتى سنوات دراستهما الجامعية، حسبما أفادت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

واتجهت زيلينسكا إلى الكتابة لفرقة كوميدية أدت إلى صعود زيلينسكي إلى الشهرة في عمل “خادم الشعب”، المسلسل الكوميدي الأوكراني، الذي انطلق في بداية عام 2010، حيث قام زيلينسكي بدور البطولة كمدرس ثانوي محبوب أصبح رئيسًا بعد أن سئم من السياسيين الفاسدين.

يقال إن زيلينسكا وزيلينسكي تواعدا لمدة ثماني سنوات قبل أن يعقدا قرانهما في 6 سبتمبر 2003، بعد عام استقبلوا ابنتهما ألكساندرا وعمرها الآن 17 عامًا.

موقفها من ترشحه للرئاسة

علمت زيلينسكا، بأن زوجها سيترشح للرئاسة في 1 يناير 2019 من “الشبكات الاجتماعية”، واعترفت أنها لم تكن سعيدة عندما أدركت أن تلك كانت الخطط. لكنها في النهاية دعمته في خططه السياسية ووقفت الى جانبه.

في عام 2019، وصل زيلينسكي إلى السلطة في انتخابات ديمقراطية، وهزم رجل أعمال مليارديرًا، ووعد بكسر سلطة الأوليغارشية الفاسدة الذين سيطروا على أوكرانيا منذ تفكك الاتحاد السوفيتي.