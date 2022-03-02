«ترافكو» تكلف فاطمة بوشهري للقيام بأعمال سكرتير مجلس الإدارة وفهد فولاذ للقيام بأعمال ضابط حوكمة الشركات

محمد بن مسعود - الدمام - كلفت مجموعة ترافكو فاطمة بوشهري «ضابط اتصالات» للقيام بأعمال سكرتير مجلس الادارة والالتزام اعتبارًا من 27 فبراير الماضي. كما كلفت المجموعة فهد هارون فولاذ «ضابط تطوير الأعمال» بالقيام بأعمال ضابط حوكمة الشركات اعتبارًا من 27 فبراير الماضي.

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