محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. مشهد للرئيس الأوكراني عندما كان ممثلًا في مسلسل “خادم الشعب” يتنبأ بموقف الاتحاد الأوروبي من انضمام أوكرانيا

تداول مغردون مشهد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حينما كان ممثلًا كوميديًا، ويجسد شخصية الرئيس، في مسلسل “خادم الشعب” التلفزيوني، ويطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن تم رفض طلبه في الفيلم.

وبعد 5 سنوات من هذا المشهد في مسلسل زيلينسكي الكوميدي، يصبح الأمر واقعًا، حيث تقدم الرئيس الأوكراني بطلب إلى الاتحاد الأوروبي، لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن حتى الآن لم يتم الرد على طلبه.

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وفي الخطاب الرسمي الذي قدمه إلى الاتحاد الأوروبي قال الرئيس الأوكراني:”نتوجه إلى الاتحاد الأوروبى، من أجل قبول أوكرانيا على الفور، بموجب إجراء خاص جديد..أنا متأكد من أن هذا عادل.. أنا مقتنع بأننا نستحق ذلك”.

وعن مدى إمكانية قبول الاتحاد الأوروبي لطلب أوكرانيا بالانضمام إليه، قال المحلل السياسي الإيطالي بموقع “ديكود 39” ماسيميليانو بوكوليني، إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليست عملية سهلة، فهي تستغرق وقتًا طويلًا يمتد لسنوات وإجراءات معقدة.

وأشار بوكوليني، في تصريحات لـ”سكاي نيوز”، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا حتى قبل الانضمام إليه، وذلك من خلال تمويله بالأسلحة والمساندة فيما يخص مجال الدفاع، فضلا عن العقوبات التي يفرضها على روسيا.

وكان فولوديمير زيلينسكي قد ظهر على شاشات التلفزيون الأوكرانية لأول مرة بوصفه رئيسًا للدولة، على هيئة ممثل في مسلسل تلفزيوني، أصبح فيه زيلينسكي رئيسا للجمهورية بمحض الصدفة بعد أن ان مدرس تاريخ بسيط.

ولكن سرعان ما أصبح التمثيل واقعا، ففي عام 2019 جرى انتخاب فولوديمير زيلينسكي رئيسا بالفعل لأوكرانيا، وهو الآن يواجه غزوًا عسكريًا روسيًا.

