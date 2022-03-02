محمد بن مسعود - الدمام - أشجار محروقة ومبان مدمرة .. شاهد: صور توثق آثار القصف الروسي على خاركيف

وثقت مجموعة من الصور آثار العمليات العسكرية التي شنتها قوات الغزو الروسي على مدينة خاركيف الأوكرانية، والدمار الذي لحق بالمباني والمنشآت جراء القصف الروسي خلال الساعات الماضية.

وأظهرت الصور تدمير العديد من المنازل والمباني، وأشجار محترقة، وشوارع ممتلئة بآثار حطام المنازل والنوافذ.

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وكان أوليج سينيجوبوف رئيس منطقة خاركيف الأوكرانية قال إن الهجمات الصاروخية الروسية أصابت مركز ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، شمل المناطق السكنية ومبنى الإدارة، مع دخول الغزو الروسي يومه السادس، وفق وكالة “رويترز”.

وأشار سينيجوبوف إلى أن روسيا أطلقت صواريخ جراد وكروز على خاركيف وأنها مدانة بارتكاب جرائم حرب، مبينا أن دفاعات المدينة صامدة.