«النقل» تواصل جهودها في رصد ملاحظات حملة "نحو طرق متميزة آمنة"

محمد بن مسعود - الدمام - 07-29-1443 07:59
صدى تبوك – متابعة
تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية رصد ملاحظات حملة نحو طرق متميزة آمنة، من خلال غرف العمليات، وعبر فرق هندسية متخصصة في رصد الملاحظات، للعمل على أتمتتها والبدء مباشرةً في معالجة الملاحظات التي رصدت.
حيث تضم غرفة العمليات الخاصة بالحملة 11 شخص متخصصين في عدة مجالات هندسية ، تقنية ، وإدارية، بالإضافة لعدد من الطلاب من عدة جامعات، هذا وتواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية جهودها في حملة نحو طرق متميزة آمنة التي تهدف لمسح شبكة الطرق التابعة للوزارة، من خلال أكثر من 650 موظف، و136 طالب.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على الارتقاء بجودة الحياة عبر توفير وسائل نقل ذات موثوقية ومستوى عالي من الجودة والسلامة، حيث تهدف الوزارة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وستكون هذه الحملة داعماً لتحقيق هذا المستهدف الوطني الهام.
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