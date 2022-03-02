نائب وزير الموارد البشرية يرعى حفل إطلاق شركة جدوى للاستثمار لصندوقين استثماريين لتطوير القطاعات غير الربحية

محمد بن مسعود - الدمام - رعى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، حفل إطلاق شركة جدوى للاستثمار لصندوقين استثماريين لتطوير القطاعات غير الربحية.

وستقدم شركة جدوى منصة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومخصصة للجهات غير الربحية المرخصة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي من خلال هذين الصندوقين الاستثماريين “صندوق جدوى المتوازن للتنمية الاجتماعية” و”صندوق جدوى المتحفظ للتنمية الاجتماعية”، حيث تهدف هذه المنصة إلى الحفاظ على رأس مال الجهات غير الربحية المشاركة وتنميته على المدى الطويل.

وسيكون لدى الجهات غير الربحية المشارِكة حرية الاختيار ما بين الإستراتيجيات المتوازنة أو المتحفظة لاستثمار رؤوس أموالها من خلال فئات الأصول، حيث ستقدم جدوى الدعم الإستراتيجي والتشغيلي لضمان إدارة رؤوس الأموال المشاركة بما يتماشى مع أهدافها الاستثمارية، ومدى تقبل المخاطر ومتطلبات السيولة.

وبهذه المناسبة، قال الغانمي: “تلعب الجهات غير الربحية دورًا مهما في كل مجتمع، حيث تخدم برامجهم وتمكن المحتاجين من الأفراد والأسر والمجتمعات في جميع أنحاء المملكة.

وتحرص الوزارة على تنمية الموارد المالية وقدرات الجهات غير الربحية، وتمكينها من تحقيق أهدافها وأثرها الاجتماعي المنشود من خلال توسيع وتنويع مصادر دخلها”.