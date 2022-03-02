نائب أمير منطقة جازان يتفقد الخدمات التنموية بمركزي السقيد وصير بمحافظة جزر فرسان

محمد بن مسعود - الدمام - قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، بجولة تفقدية ، لعدد من المراكز التابعة لمحافظة جزر فرسان التابعة للمنطقةً ، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لتلمس احتياجات المواطنين.

واستمع خلال الجولة التي شملت مركزي “السقيد وصير” للمطالب التي تقدم بها المواطنون، حيث التقى محافظ جزر فرسان عبدالله بن محمد الظافري وشيخ شمل جزر فرسان محمد بن هادي الراجحي وعددا من مشايخ القبائل ورؤساء المراكز، وبحث معهم الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم واحتياجات ومتطلبات تلك المراكز من الخدمات التنموية والسبل الكفيلة بتنفيذها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

وأكد سموه أن المنطقة تحظى كغيرها من المناطق باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، ومتابعة سمو أمير منطقة جازان، وحرصه على تقديم ما يخدم الأهالي ويسهم في تنمية المنطقة ، من خلال تلمّس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة.