شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «عبدالعزيز آل مبارك» والصلاة عليه غداً بجامع حمد آل مبارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب عبدالعزيز، نجل خالد بن حمد آل مبارك عضو الجمعية العمومية لدار "اليوم" للصحافة والطباعة والنشر.

وسيصلى عليه غداً الخميس بعد صلاة العصر في جامع الشيخ حمد آل مبارك في حي الجامعيين بالدمام، وسوف يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الدمام، وسيكون العزاء في مجلس الشيخ حمد آل مبارك "رحمه الله" في منزله بحي المريكبات بالدمام.

هذا وتتقدم دار "اليوم" إلى خالد آل مبارك والأسرة كافة، بأحر التعازي والمواساة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.