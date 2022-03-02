أمير جازان يستقبل أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء “

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محمد بن مسعود - الدمام - جــازان – فضه عطيف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” صالح بن خليف الدهمشي.
واستمع سموه لشرح عن عمل المؤسسة وأهدافها ودورها في تمكين الأيتام من ذوي الظروف الخاصة وتحسين جودة حياتهم وما توفره الدولة من دعم كامل يضمن استقرارهم وتوفير احتياجاتهم .
ونوه سموه بما تقدمه المؤسسات والجمعيات الخيرية من دعم للمحتاجين من أفراد المجتمع والأيتام، وتقديم جميع الخدمات لهم.
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حضر اللقاء مدير عام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد قنفذي ومدير فرع “إخاء” بالمنطقة محمد بن علي الحربي.
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