محمد بن مسعود - الدمام - بالفيديو .. استشاري سعودي يكشف خطر الإفراط من تناول “البنادول والفيفادول” على أهم عضو في الجسم

قال مدير التواصل المؤسسي في مجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار،‏ إن الإفراط في تناول مسكن “البنادول والفيفادول” يسبب فشل الكبد.

وتابع العمار خلال حديثه لقناة الإخبارية: “هو يعتبر أكثر مسكن آمن على وجه الأرض، ولكنه في نفس الوقت مسبب لفشل الكبد، والمعادلة تكمن في الاستخدام الآمن للمسكن”.

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وأضاف: “يجب عدم تجاوز الجرعة، خصوصا أخذها مرة واحدة، والمشاكل والمضاعفات تأتي تحديداً من أخذ الجرعات العالية، أكثر من كونها طول مدد استخدام”.

وواصل: “على سبيل المثال مجموعة الباراسيتامول، لها حد أعلى بالنسبة للأشخاص الأصحاء بحيث لا تتجاوز 4 جرامات يومياً، والجرعة الواحدة لا تتجاوز 1 جرام”.

وزاد: “مجموعة الكوفين ومضادات الالتهابات، إذا كان الشخص عنده قصور في الكلى يفضل استخدام أنواع أخرى من المسكنات، ولا تصلح للأشخاص مرضى الجفاف، ويجب على الشخص أن يأخذ السوائل الكافية عند استخدام هذه الأدوية”.