اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يعود إلى أرض الوطن بعد رسمية للمملكة العربية السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، هذا اليوم مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عائداً بحفظ الله ورعايته الى أرض الوطن بعد زيارة التقى جلالته خلالها مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله.

وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدى لدى مغادرته أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين وسعادة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق.

وقد عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن مساء اليوم.

رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.